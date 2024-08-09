Великий та жахливий: чим небезпечний ретроградний Меркурій у серпні 2024 року

Ретроградний Меркурій — астрологічне явище, яким залякують людей практично кожні три-чотири місяці. В цей час виникає ілюзія руху планети у зворотному напрямку, що багато езотериків пов’язують із несподіваною появою повсякденних проблем у нашому житті.

У серпні очікується вже друге за рік «пришестя» цього явища – з 5 по 28 серпня. Загалом у 2024 році людство має тричі зіткнутися з ретроградним Меркурієм.

Езотерики зазначають, що в цей період необхідно ретельно підходити до планування своїх дій, а також бути пильнішими у спілкуванні з оточуючими.

Чого варто уникати під час ретроградного Меркурія?

Під час ретроградного Меркурія варто трохи сповільнитися і не навантажувати себе фізично, оскільки це може завдати шкоди. Крім того, варто відкласти на потім ухвалення важливих рішень, у тому числі підперезування важливих документів без ретельної перевірки.

Не варто також запускати нові проекти, купувати нову техніку та електроніку, оскільки з ними можуть виникнути проблеми. Астрологи також украй не радять планувати якісь далекі поїздки та заводити нові знайомства.

Як підготуватися до ретроградного Меркурія?

Езотерики при цьому рекомендують приділити час своїм старим знайомим і сходити в місця, де вже були.

Щоб не зіткнутися з неприємностями, варто ретельно перевіряти всю інформацію, яка надходить або яку ви самі передаєте, тоді ви уникнете непорозуміння. Пропишіть заздалегідь усі свої плани та приділіть увагу деталям.

Однак астрологи попереджають, що варто бути готовим під час ретроградного Меркурія до різкої зміни планів та виникнення непередбачених обставин.

Також варто приділити увагу своїй техніці та проводити попередню перевірку всіх пристроїв.

У цей період особливо важливо приділити увагу собі та своїм думкам. Рефлексуйте та саморозвивайтеся.