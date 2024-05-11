WhatsApp змінив кольори та дизайн на смартфонах

Нове оновлення WhatsApp принесло змінений дизайн у версії для iOS і Android, спрямований на створення більш “плавного і візуально привабливого досвіду”.

Зелений – це новий чорний (або, скоріше, зелений – це новий… ну, зелений) для WhatsApp. В оновленні зелений колір став основним акцентним кольором програми, замінивши колишню палітру. Кнопки, значки сповіщень та інші елементи тепер будуть виглядати більш зеленими.

Для користувачів Android оновлення принесло більш значні візуальні зміни. Панель вкладок, яка раніше розташовувалася у верхній частині екрана, тепер розташована внизу, повторюючи оформлення версії для iPhone.

WhatsApp пропонує тепер опцію “темніший темний режим”, де використовуються глибші тони і висока контрастність.

Крім колірних змін, оновлення містить оновлені іконки та ілюстрації з більш округлою естетикою. Нові анімації та шпалери для чату також додають візуальний “шик”.

Оновлення пройшло бета-тестування і тепер поширюється по всьому світу.