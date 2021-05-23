Революція в “Дія”: нововведення змінить житья мільйонів українців

Декілька днів тому сталася досить важлива подія, адже в наш час для більшості українців тема розмитнення автомобілів являється досить важливим елементом, і тепер на нас чекають великі зміни.





На які зміни слід очікувати

Нещодавно Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що відбудуться зміни щодо розмитнення авто привезеного з-за кордону. Тепер кожен бажаючий матиме можливість проходити операцію розмитнення через додаток, або ж через портал «Дія». Таку інформацію Шмигаль опублікував у своєму Telegram-каналі.

Якщо говорити більш точно, то Прем’єр-міністр написав наступне: «Я особисто провів співбесіду як з «Офісом простих рішень та результатів», так і з Міністерством цифрової трансформації України і Міністерством фінансів. З усіма установами розмова велася для того, аби запровадити процедуру розмитнення транспорту в режимі онлайн, що мало б полегшити дану процедуру. Цей проект отримає підтримку, в першу чергу, від мене» – говорить Денис Шмигаль.

Згідно його словам, саме такий крок може стати першим на шляху для реформи, яка стосуватиметься таможні. Це досить нелегка і не швидка справа, але її результат того вартий. По-перше, кожен бажаючий зможе розмитнити свій транспортний засіб лише маючи телефон, а по-друге, це має облегшити і робочий процес для відповідних установ, які на даний момент займаються розмитненням в ручному режимі.

Але представник влади також додає, що дана процедура має бути справедливою для кожного громадянина, а тому зараз Міністерство фінансів та Міністерство цифрової трансформації України мають досить добре попрацювати і надати кінцеві пропозиції щодо вище згаданого проекту.