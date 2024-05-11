Гороскоп на сьогодні, 11 травня, для всіх знаків зодіаку

Сьогодні, 11 травня, можливі зрушення у виконанні роботи. Багатьом обіцяють зміни у кар’єрі та на особистому фронті. Особливу увагу варто звернути на фінанси.

♈ Овни

Зосередьтеся на проблемах, з якими можете впоратися самостійно, а на решту не звертайте уваги. Тримайтеся подалі від людей, які вам не до вподоби, відмовтеся від спільних справ із ними. До вас можуть тягнутися особи з недобрими помислами.

Космічна порада: зверніть увагу на наміри людей, вони не завжди добрі.

♉ Тельці

Ви можете розпочати справи, якими давно хотіли зайнятися. Важливі переговори, підписання документів все має відбутися на високому рівні. День може виявитися багатообіцяючим у питаннях любові. Не виключено нових знайомств.

Космічна порада: не пропустіть важливі переговори, настав час вирішити питання.

♊ Близнюки

Ви будете завалені різними справами, і подужати все, що навалилося на вас, виявиться завданням не з легких. Не намагайтеся все робити самотужки. Зараз саме час залучати людей, які готові допомогти вам. Звертаючись із проханнями, намагайтеся проявити максимум дипломатії та тактовності.

Космічна порада: не бійтеся просити допомоги, справ навалися надто багато.

♋ Раки

На цей день постарайтеся запланувати справи, які ви відкладали до найкращих часів. Настав час, коли ви зможете згорнути гори. Намагайтеся контролювати свої емоції, інакше можете незаслужено образити тих, хто перебуває в безпосередній близькості.

Космічна порада: контролюйте слова та емоції, ви можете образити близьких.

♌ Леви

Даний час більше підходить для задоволення, ніж для праці. Тому, якщо ви щось давно хотіли купити, з кимось зустрітися чи кудись сходити, не відкладайте. Якщо у полі вашого зору потрапила симпатична людина, то не відмовляйтеся від знайомства.

Космічна порада : спробуйте завести нове знайомство, а раптом це кохання.

♍ Діви

На даний час ви здатні впоратися з будь-яким завданням, тому заплануйте якнайбільше різних справ. Свої сили ви черпатимете у взаєминах з коханою людиною. Проте надихнути вас на якісь вчинки зможе і нове знайомство.

Космічна порада: шукайте енергію у коханій людині, приділіть їй час.

♎ Ваги

День сприяє неквапливому виконанню повсякденних обов’язків. Не плануйте надто багато справ – надмірні фізичні та емоційні навантаження вам зараз протипоказані. Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі у компанії приємних вам людей.

Космічна порада: не перенапружуйтесь, частіше гуляйте на свіжому повітрі.

♏ Скорпіони

На роботі не слід форсувати події. Потрібно продовжувати розпочаті справи та наводити лад на робочому місці. Досягти успіху дозволять нестандартні рішення. За будь-якої нагоди використовуйте час для відпочинку. Не завадить контролю над витратами.

Космічна порада: контролюйте події, не потрібно швидко змінювати напрямок.

♐ Стрільці

Не робіть необдуманих кроків. Будьте обережнішими з грошима, постарайтеся не вкладати їх у сумнівні заходи чи не надто потрібні речі. Уникайте критики на адресу улюблених людей – зараз вони особливо вразливі.

Космічна порада: стежте за фінансами, не робіть необдуманих покупок.

♑ Козероги

Чим менше зараз ви проявлятимете активності, тим краще. У спілкуванні з близькими та діловими розмовами ви можете виявитися необ’єктивними. Тому спочатку думайте і тільки потім говоріть та дійте. В особистих відносинах не повинно виникнути жодних складнощів.

Космічна порада : не поспішайте, ретельно обмірковуйте свої кроки.

♒ Водолії

Цей день сприятливий для пошуку нової роботи та підвищення професійного рівня. Зараз час, коли ви в будь-якій області можете бути на коні. Намітьте важливі справи, переговори та зустрічі. У любовній сфері також не очікується розчарувань.

Космічна порада: спробуйте знайти нову справу, змініть роботу.

♊ Риби

Не слід занадто старанно працювати, оскільки ваші досягнення не будуть гідно оцінені. Незабаром настає час, коли ви зможете себе проявити. Будьте чуйнішими до тих, кого любите, інакше можуть виникнути образи. У борг постарайтеся не давати.

Космічна порада: дочекайтеся моменту, коли вас оцінять за роботу, не поспішайте.