Більше мільйона українців перевили до іншого постачальника газу: скільки вони тепер платитимуть

Компанія «Нафтогаз України» днями отримала ще 1,3 млн. нових клієнтів. Саме стільки споживачів потрапили під опіку газового гіганта як постачальника «останньої надії» (ПОН). Цьому передувала втрата шести постачальників з Черкас, Тернополя, Києва та кількох інших областей України спроможності виконувати свої функції.





Інформація про чергові шість облгазів, що «зійшли з дистанції», з’явилася на офіційному сайті НАК «Нафтогаз». Загалом на обслуговування до ПОН перейшли клієнти таких компаній:

ГП «КиївГазЕнерджи»;

ТОВ «Уманьгаз Збут»;

ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг»;

ТОВ «Черкасигаз»;

ТОВ «Газ Ресурс Компані»;

ТОВ «Тернопільгіргаз».

Усі побутові споживачі, які раніше отримували газ від перелічених вище компаній, тепер у добровільно-примусовому порядку стали клієнтами постачальника «Нафтогаз України». Зараз вони отримують природний газ за фіксованим річним тарифом компанії 7,96 грн за «куб». У цю ціну вже включений податок на додану вартість (ПДВ), але не врахована вартість транспортування ресурсу.

Проте «під крилом» ПОН споживачі, які залишилися без постачальника, можуть перебувати лише 60 днів, тобто майже 2 місяці. За цей час вони повинні вибрати собі нову газову компанію та підписати з нею договір. Це може бути як «Нафтогаз», так і будь-який інший місцевий постачальник.

Нагадаємо, що за останні кілька місяців на обслуговування до постачальника «останньої надії» перейшло понад 8,8 мільйона домогосподарств. Раніше вони були клієнтами 17 регіональних газових компаній, які не змогли домовитися з «Нафтогазом» про поставку ресурсу та з 1 травня змушені були припинити свою діяльність.

За даними Українського антимонопольного комітету, через вихід з гри 23 газових компаній, «Нафтогаз» вже через два місяці може стати абсолютним монополістом на газовому ринку України. Тобто в подальшому національний постачальник зможе фактично в одноособовому порядку встановлювати ціну на природний газ для українських споживачів.