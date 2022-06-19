Более миллиона украинцев перевели к другому поставщику газа: сколько они теперь будут платить

Компания «Нафтогаз Украины» на днях получила еще 1,3 млн новых клиентов. Именно столько потребителей попали под опеку газового гиганта как поставщика «последней надежды» (ППН). Этому предшествовала потеря шести поставщиков из Черкасс, Тернополя, Киева и нескольких других областей Украины, способности выполнять свои функции.





Информация об очередных шести «сшедших с дистанции» облгазах появилась на официальном сайте НАК «Нафтогаз». В целом на обслуживание к ППН перешли клиенты таких компаний:

ГП «КиевГазЭнерджи»;

ООО «УманьгазСбыт»;

ООО «Лубныгаз-Трейдинг»;

ООО «Черкассыгаз»;

ООО «Газ Ресурс Компани»;

ООО «Тернопольгоргаз».

Все бытовые потребители, ранее получавшие газ от вышеперечисленных компаний, теперь в добровольно-принудительном порядке стали клиентами поставщика «Нафтогаз Украины». Сейчас они получают природный газ по фиксированному годовому тарифу компании 7,96 грн за «куб». В эту цену уже включен налог на добавленную стоимость (НДС), но не учтена стоимость транспортировки ресурса.

Однако «под крылом» ППН потребители, оставшиеся без поставщика, могут находиться всего 60 дней, то есть почти 2 месяца. За это время они должны выбрать новую газовую компанию и подписать с ней договор. Это может быть как «Нафтогаз», так и любой другой местный поставщик.

Напомним, что за последние несколько месяцев на обслуживание к поставщику «последней надежды» перешло более 8,8 миллионов домохозяйств. Ранее они являлись клиентами 17 региональных газовых компаний, которые не смогли договориться с «Нафтогазом» о поставке ресурса и с 1 мая вынуждены были прекратить свою деятельность.

По данным Украинского антимонопольного комитета, из-за «выхода из игры» 23 газовых компаний, «Нафтогаз» уже через два месяца может стать абсолютным монополистом на газовом рынке Украины. То есть, в дальнейшем национальный поставщик сможет фактически в единоличном порядке устанавливать цену на природный газ для украинских потребителей.