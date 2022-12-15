Бюрократия уходит в прошлое: в «Дия» заработали еще две услуги для переселенцев

В Министерстве цифровой трансформации сообщили об очередном обновлении в «Дия». С 13 декабря в государственном приложении появились еще две услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Их внедрение позволит переселенцам избежать целого ряда бюрократических процедур, до сих пор соблюдаемых в государственных учреждениях.

Как отметили в пресс-службе Минцифры, теперь внутренние переселенцы смогут с помощью «Дия» изменить место своей регистрации (в случае переезда в другой город) или вообще отменить статус ВПЛ (в случае возвращения домой). Обе эти услуги можно получить онлайн, потратив всего несколько минут своего времени.

В ведомстве подчеркнули, что перерегистрация переселенца и отмена статуса ВПЛ являются автоматическими. То есть пользователям не нужно ждать подтверждения от госслужащего, поэтому ответ на свой запрос они получают фактически мгновенно.

Напомним, что ранее переселенцам было гораздо сложнее получить указанные услуги. Для этого им приходилось лично обращаться в местные представительства органов социальной защиты и сталкиваться с рядом бюрократических процедур.

Сейчас все граждане, имеющие справку ВПЛ в приложении «Дия», могут изменить место регистрации и отменить свой статус внутреннего переселенца всего за несколько кликов. Единственное условие – пользователь должен физически находиться в месте, где хочет зарегистрироваться. Ведь «Дия» попросит его подтвердить свою геолокацию.

Комментируя запуск двух новых услуг, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что «Дия» продолжает борьбу с бюрократией. Вместе с Министерством социальной политики и «Проектом поддержки «Дия», внедренным Программой развития ООН в Украине, Минцифры в очередной раз повысило уровень предоставления государственных услуг. Эта миссия крайне важна для государства, особенно сейчас, когда значительная часть его граждан оказалась в сложных жизненных условиях и требует еще больше поддержки, чем в мирное время.