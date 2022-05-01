Круте піке: яким буде курс валют в перші дні травня

Відколи НБУ скасував заборону для банків на продаж валюти, курс долара та євро там залишається відносно стабільним. Придбати іноземну готівку в офіційних фінустановах українці наразі можуть за ціною, що не перевищує встановлений регулятором курс більш ніж на 10%. Тоді як на «чорному ринку», де все ще закуповується валютою більшість громадян, за останній тиждень ціни різко пішли вгору. У чому причина здорожчання долара та євро після Великодніх свят та яких цін на валюту чекати в перший тиждень травня?





Перш за все варто зазначити, що з 14 квітня банкам хоч і дозволили продавати валюту, проте встановили певні обмеження на такі операції. Зокрема вони не мають права продати більше валюти, аніж придбали. Тож купити долари чи євро у офіційній фінустанові не так вже й легко.

Натомість обмінники працюють безперебійно, але й розцінки там набагато вищі. Наприклад минулого тижня, одразу ж після свят, курс долара в більшості обмінних пунктів країни становив майже 35 грн/дол, а євро – 37грн/євро. Хоча й два тижні тому він також був не дуже привабливим – 33,7-34 грн/дол. Тим часом в банках «американця» увесь цей час можна було купити лише за 32,18 грн/дол.

Та через складнощі з покупкою валюти маже 90% українців залишилися вірними старим-добрим обмінникам. Окрім того після Пасхи суттєво збільшився попит на іноземну готівку, який експерти пов’язують із новиною про намір влади скасувати пільги на розмитнення вживаних авто. Українці намагаються скористатися останнім шансом вигідно придбати машину, от і скуповують іноземну готівку.

Проте провідні фінансові аналітики заспокоїли громадян та порадили не панікувати через різкий стрибок курсу. Вони переконані, як тільки рішення про скасування митних пільг буде прийнято, українці припинять штурмувати обмінники, а курс знову врегулюється. Тож цілком імовірно, що вже цього тижня можна буде купити долар за 32,5-33 грн/дол не лише в банку, а й у звичайних приватних обмінних пунктах.