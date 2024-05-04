З суботи більше не можна: В Україні вступила в силу нова сувора заборона

Національний банк України (НБУ) видав директиву для всіх банківських та небанківських фінансових установ, яка забороняє їм приймати товари подвійного використання як заставу за кредитами.

Товари подвійного використання, до яких належать безпілотні літальні апарати (БПЛА), прилади нічного бачення та тепловізори, визнані такими, що мають потенційне військове застосування, і внесені до Єдиного списку товарів подвійного використання.

Це нове положення, яке набуде чинності 4 травня, було прийнято відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, викладеного в Указі Президента від 20 квітня 2024 року.

Указ № 234/2024 спрямований на забезпечення стабільності банківської системи та запобігання кризовим явищам у період дії воєнного стану шляхом обмеження практики, яка може підірвати національну безпеку.

Заборона поширюється не лише на банки, але й на ломбарди, які також більше не зможуть здійснювати операції з товарами подвійного призначення, такими як дрони та інші визначені технології. Цей крок є частиною ширших зусиль українського уряду, схвалених президентом Зеленським 20 квітня, спрямованих на пом’якшення негативних наслідків азартних ігор в Інтернеті під час воєнного стану.