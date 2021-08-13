Украинцев предупредили о скачке цен на интернет и телевидение

С началом осеннего сезона стоимость интернета и телеком-услуг в Украине резко возрастет. Увеличение тарифов может составить даже 30% от актуальной стоимости. Почему же отечественные провайдеры решили пересмотреть свои расценки и к чему готовиться украинцам осенью?





Почему растут цены на телевидение и интернет?

Среди основных мотивов увеличения стоимости услуг провайдеры выделяют подорожание авторских прав на контент, сложности с ОСМД и чрезмерную загруженность телеком-сетей.

Как рассказал Александр Арутюнян, руководитель интернет-компании «Паутина», существенной причиной пересмотра тарифов является рост цен на контент. Осенью текущего года ожидается увеличение стоимости зарубежных и украинских медиапродуктов ориентировочно на 20%. К тому же за каждого своего клиента, пользующегося услугой телевидения, провайдер должен платить квоту в размере 2-5% в Коалицию аудиовизуальных и музыкальных прав.

Добавляют проблем телеком-операторам и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые нередко спекулируют ценами на доступ к собственным сетям. «ОСМД устанавливают ничем не обоснованные заоблачные расценки на использование своей инфраструктуры», – утверждает эксперт в медиаотрасли Александр Глущенко.

Свою роль в прогнозируемом подорожании услуг играет также увеличение количества 4К-телевизоров в домах украинцев. Так называемый «тяжелый» контент перегружает сети, а провайдерам приходится постоянно увеличивать их емкость.

Каких расценок ожидать осенью?

По мнению Максима Тульева, владельца популярного украинского провайдера NetAssist, фактическое подорожание услуг кабельного телевидения и интернета составит около 20-30 грн. Для клиентов, которые пользуются и интернетом, и телевидением, цена вырастет не более чем на 30%. Если же подключена только одна из указанных услуг – стоимость ее изменится максимум на 20%.

В общем же украинские провайдеры постепенно движутся в направлении среднего тарифа для населения на уровне 10 долларов в месяц. Ведь стоимость доступа к объектам инфраструктуры и цены на электричество постоянно увеличиваются. В таких условиях подорожание интернета и телевидения закономерно. А иначе провайдерам придется работать себе в убыток.