Потужний викид плазми: геомагнітний прогноз на 7 лютого

За останніми даними фахівців з космічної погоди, ситуація в магнітосфері Землі наразі залишається переважно стабільною, хоча ризики погіршення обстановки зберігаються. Згідно з оперативними розрахунками, ймовірність збереження «зеленого рівня», що відповідає спокійному стану магнітного поля, становить 43%. Водночас існує 35% вірогідності, що магнітосфера буде збуреною, а ризик виникнення повноцінної магнітної бурі оцінюється у 22%. Ці показники свідчать про те, що хоча на даний момент критичної загрози немає, сонячна активність є динамічною і може змінитися у разі раптового викиду плазми.

Окрім ймовірнісних прогнозів, експерти проаналізували ключові індекси сонячної активності. Показники AP8 та F10.7 наразі зафіксувалися на позначці 125. Індекс AP, який характеризує ступінь глобального збурення магнітного поля планети, та індекс F10.7, що відображає рівень радіовипромінювання Сонця на хвилі 10,7 см, знаходяться в межах помірних значень. Такий рівень не є критичним і не вказує на екстремальні процеси на нашій зірці, проте він вищий за повний штиль.

Загалом лютий 2026 року характеризується підвищеним загальним фоном геомагнітної активності. Хоча синоптики поки що не прогнозують потужних штормів найближчими днями, досвід січня показав, що космічна погода може бути непередбачуваною. Ситуація здатна кардинально змінитися за лічені години, тому метеозалежним людям рекомендується щоденно стежити за оновленнями прогнозів, аби вчасно підготуватися до можливих коливань.