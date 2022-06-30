До 45 грн/$ чи більше: що буде з доларом, якщо Нацбанк зніме обмеження на курс

Питання зняття фіксованого курсу у Національному банку обговорюють вже давно. Однак підібрати вдалий момент для такого ризикованого рішення вкрай складно. При цьому обставини вже тиснуть на регулятора, адже розширення імпорту без вивільнення курсу здається м’яко кажучи нелогічним. Та що буде з доларом і євро, якщо НБУ все ж зніме свої обмеження?





Як зазначив авторитетний фінансовий експерт Іван Угляниця, фіксований курс гривні вже давно став для деяких учасників ринку «кісткою у горлі». Для імпортерів теперішня ситуація є більш прийнятною, адже вони купують валюту у Нацбанку за адекватним курсом, набагато нижчим за ринковий. Придбаний за кордоном товар торговці згодом продають в Україні за ринковими цінами і в результаті залишаються у виграші.

Натомість з експортом ситуація значно гірша. В цьому випадку різниця між фіксованим та ринковим курсом грає зовсім не на руку українським виробникам. Виручену за проданий товар валюту експортери змушені продавати в Україні за фіксованим курсом, через що втрачають значний відсоток свого доходу.

Якщо ж в Україні повністю відкриють імпорт, а курс так і залишиться замороженим, це може призвести до вимивання іноземної валюти з країни. Ще один аргумент врешті відпустити гривню на волю. Та експерт вважає, що в Нацбанку зараз навіть уявити не можуть, на яких цифрах зупиниться долар та євро, якщо курсові таки дадуть свободу.

Висловився щодо подальшої долі гривні й аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що навіть підвищення фіксованого курсу на кілька гривень, може спричинити ланцюгову реакцію та зростання вартості валюти як у безготівковому, так і в готівковому еквіваленті. На чорному ж ринку долар може сягнути навіть 45 грн/$. Що ж буде із валютним ринком, якщо регулятор повністю звільнить гривню від свого впливу, припускати вкрай складно.