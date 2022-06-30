До 45 грн/$ или больше: что будет с долларом, если Нацбанк снимет ограничения на курс

Вопрос снятия фиксированного курса в Национальном банке обсуждают уже давно. Однако подобрать подходящий момент для такого рискованного решения крайне сложно. При этом обстоятельства уже оказывают давление на регулятора, ведь расширение импорта без освобождения курса кажется мягко говоря нелогичным. Но что будет с долларом и евро, если НБУ все же снимет свои ограничения?





Как отметил авторитетный финансовый эксперт Иван Угляница, фиксированный курс гривны уже давно стал для некоторых участников рынка «костью в горле». Для импортеров нынешняя ситуация более приемлема, ведь они покупают валюту у Нацбанка по адекватному курсу, который намного ниже рыночного. Купленный за рубежом товар торговцы впоследствии продают в Украине по рыночным ценам и в результате остаются в выигрыше.

С экспортом ситуация значительно хуже. В этом случае разница между фиксированным и рыночным курсом играет совсем не на руку украинским производителям. Вырученную за проданный товар валюту экспортеры вынуждены продавать в Украине по фиксированному курсу, из-за чего теряют значительный процент своего дохода.

Если в Украине полностью откроют импорт, а курс так и останется замороженным, это может привести к вымыванию иностранной валюты из страны. Еще один аргумент наконец отпустить гривну на свободу. Однако эксперт считает, что в Нацбанке сейчас даже представить не могут, на каких цифрах остановится доллар и евро, если курсу все таки дадут свободу.

Высказался по поводу дальнейшей судьбы гривны и аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что даже повышение фиксированного курса на несколько гривен может повлечь за собой цепную реакцию и рост стоимости валюты как в безналичном, так и в наличном эквиваленте. На черном же рынке доллар может дойти даже до 45 грн/$. Что же будет с валютным рынком, если регулятор полностью освободит гривну от своего влияния, предполагать сейчас крайне сложно.