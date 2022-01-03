Українець отримав із рештою гривню, яка коштує під тисячу доларів

На одному українських онлайн-аукціонів монету номіналом 1 гривня продають майже за $1000. В чому ж унікальність цього грошового знаку? Чому його так високо оцінили колекціонери?





Українська монета 1992 року випуску вирізняється з-поміж інших гладким гуртом. Тоді як більшість грошових знаків такого номіналу мають на ребрі викарбуваний рік випуску.

Окрім унікального гладкого гурту, цінність монеті додає й рік карбування. Адже у 1992 році грошові знаки цього номіналу лише почали випускати.

Наразі цінний раритет виставлено на продаж на популярному українському онлайн-аукціоні Violity. За нього змагається понад 100 нумізматів, які бажають додати монету до своєї колекції. Ціна унікального екземпляра сягнула вже 22 тис. грн. Та вочевидь це ще не межа.

Нагадаємо, що схожа гривнева монета 1995 року впуску нещодавно вже пішла з молотка на тому ж таки аукціоні Violity. Власнику вдалося виручити за грошовий знак близько 1000 грн. А от дісталася така цінність чоловіку абсолютно випадково: монетку видали разом із рештою в одному з супермаркетів мережі «АТБ».

Розбагатіти на продажі старовинних монет в Україні зараз нескладно. Потрібно лише бути спостережливим та знати, які монети цінують колекціонери. Зокрема чимало можна заробити на копійках, що були випущені обмеженим тиражем. Наприклад монета номіналом 15 копійок, яка була по суті лише експериментом Національного банку. Позатим дорого вартують грошові знаки, що мають помітний брак: однакові лицьову та зворотну сторони, різні роки випуску на самій монеті та її гурті тощо.

Та найдивніше, що на такі цінні грошові знаки не потрібно ані полювати, ані вишукувати їх по всіх усюдах. Найчастіше унікальні монети самі знаходять своїх власників. На них можна натрапити навіть у себе вдома, знайти в кишені старого одягу, чи в гаманці, яким ви давно не користуєтеся.