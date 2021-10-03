Астрологи розповіли, кому тотально не щаститиме у жовтні

Зірки вже розповіли всі секрети астрологам, а ті в свою чергу розкривають їх нам. Як виявилось не всім знакам зодіаку усміхнеться вдача. Більше того, для деяких людей цей місяць підготував масу випробовувань. Якщо зможете їх витримати, отримаєте шикарну винагороду наприкінці жовтня.

Тож, дізнаймось, кому в жовтні варто бути терплячим, обережним та зберігати холодний розум.





Овен

Другий місяць осені перевірятиме вас у всіх сферах життя: робота, родина, друзі, здоров’я. Тому намагайтеся зберігати максимум спокою, не будуйте грандіозних планів. Вікенди на свіжому повітрі перенесіть на жовтень. Відмовтесь від екстремального відпочинку, непередбачуваних поїздок та інших незапланованих розваг.

Терези

Економте гроші, тому що жовтень буде весь час вас спонукатиме на покупки та витрати. Астрологи радять не позичати нікому кошти. Також відмовтесь від кредитів. Щоб не втрапити у халепу, менше сперечайтеся із начальством. Пийте вітаміни, сядьте на дієту, порадуйте себе санаторним відпочинком. Якщо будете легковажно ставитись до власного здоров’я у жовтні, то будете змушені витратити круглу суму на лікування сезонних застуд.

Скорпіон

У цьому місяці невдачі будуть траплятися “просто так”. На жаль ви не зможете ні підстрахуватися, ні бути готовим до халеп та бід. Найкраще, що ви можете зробити — прийняти позицію спостерігача та робити висновки. Все, що ви легко відпустите у цьому місяці, повернеться до вас і примножиться: любов, фінанси, дружба.

Риби

Запасіться терпінням, його вам необхідно дуже багато. Складається таке враження, що зірки вирішили вас випробувати. Кожного дня траплятимуться неприємності: аварія, поломка побутової техніки, сезонні застуди, затоплення квартири… загалом один із найскладніших місяців за рік. Не переймайтеся, кожен знак зодіаку вже пройшов через подібне, тепер прийшла ваша черга.