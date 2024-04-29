Позвольте изменениям войти в вашу жизнь: прогноз Таро на май 2024 года

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Бучана подготовила общий прогноз Таро на май 2024 года.

Основная энергия мая 2024 года (Карта Таро — Башня)

Данная карта сулит тотальную трансформацию. Позвольте изменениям войти в вашу жизнь. Не стоит противостоять этому процессу, так как трансформация неизбежна. Возможны перемены в различных сферах жизни и неожиданные переезды. В этот период нужно быть готовым отпускать людей, с которыми вам больше не по пути и смотреть на их уход с позитивной точки зрения.

Прогноз финансов на май 2024 года (Карта Таро — Императрица)

Май принесет финансовое изобилие и увеличение дохода. Большая вероятность появления новых проектов, а также продвижения по карьерной лестнице. Однако для этого все же придется приложить усилия. Не стоит лениться и пускать все на самотек.

Личная жизнь в мае 2024 года (Карта Таро — Пятерка мечей)

В этом месяце не стоит строить какие-либо ожидания в сфере отношений. Данная карта также подразумевает появление напряжения между партнерами. Возможны выяснения отношений и появление интриг в паре. Однако не следует принимать все близко к сердцу.

Совет на май 2024 года (Карта Таро —Колесница)

Карта Колесница сулит постоянное движение и развитие. В мае важно понимать, что только вы управляете своей жизнью. Это благоприятное время, чтобы наметить глобальные цели и задачи. Однако не стоит полностью погружаться в самокопание, относитесь к себе с заботой и уважением.