Вам пришла повестка: какое наказание грозит украинцам за неявку в военкомат

Во время общей мобилизации повестку украинцам призывного возраста могут вручить где угодно: дома, на работе, на блок-посту или даже на улице. Такая повестка обязывает гражданина в указанный срок явиться в военкомат по месту прописки. Если же он этого не сделает – наказание может быть очень серьезным. Что же грозит призывникам в случае неявки по повестке?





О санкциях, предусмотренных для украинцев призывного возраста за игнорирования повестки, подробно рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. По закону Украины, если военнообязанный не явился в военкомат без уважительной причины, ему придется заплатить штраф. Сумма такого штрафа на сегодняшний день составляет от 1,7 до 3,4 тыс. грн.

Следует отметить, что вручение повестки еще не считается мобилизацией. В ней только указана дата и время, когда гражданину нужно явиться в территориальный центр комплектования. Там его могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии с целью определения пригодности к службе, или же просто проверить личные данные. Но явиться в военкомат нужно обязательно, а иначе придется распрощаться с несколькими тысячами гривен.

В Совете национальной безопасности и обороны также предупредили, что неявка в военкомат граждан, получивших повестку, может стать первым шагом к более серьезному нарушению – уклонению от мобилизации. За такой проступок украинцам грозит уже не административное, а уголовное наказание. Скрываясь от военкомата, призывники рискуют попасть за решетку на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, что служить в Вооруженных Силах Украины имеют право и женщины. Однако представительниц слабого пола, в отличие от мужчин, не могут заставит взять в руки оружие. Согласно законодательству обязательная мобилизация женщин в Украине запрещена. Поэтому пойти защищать родину они могут только по своей воле.