Новини

Вам пришла повестка: какое наказание грозит украинцам за неявку в военкомат

За уклонение от мобилизации можно даже попасть в тюрьму.

13.06.2022
1 хвилина на прочитання

Во время общей мобилизации повестку украинцам призывного возраста могут вручить где угодно: дома, на работе, на блок-посту или даже на улице. Такая повестка обязывает гражданина в указанный срок явиться в военкомат по месту прописки. Если же он этого не сделает – наказание может быть очень серьезным. Что же грозит призывникам в случае неявки по повестке?

О санкциях, предусмотренных для украинцев призывного возраста за игнорирования повестки, подробно рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. По закону Украины, если военнообязанный не явился в военкомат без уважительной причины, ему придется заплатить штраф. Сумма такого штрафа на сегодняшний день составляет от 1,7 до 3,4 тыс. грн.

Новини по темі

Следует отметить, что вручение повестки еще не считается мобилизацией. В ней только указана дата и время, когда гражданину нужно явиться в территориальный центр комплектования. Там его могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии с целью определения пригодности к службе, или же просто проверить личные данные. Но явиться в военкомат нужно обязательно, а иначе придется распрощаться с несколькими тысячами гривен.

В Совете национальной безопасности и обороны также предупредили, что неявка в военкомат граждан, получивших повестку, может стать первым шагом к более серьезному нарушению – уклонению от мобилизации. За такой проступок украинцам грозит уже не административное, а уголовное наказание. Скрываясь от военкомата, призывники рискуют попасть за решетку на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, что служить в Вооруженных Силах Украины имеют право и женщины. Однако представительниц слабого пола, в отличие от мужчин,  не могут заставит взять в руки оружие. Согласно законодательству обязательная мобилизация женщин в Украине запрещена. Поэтому пойти защищать родину они могут только по своей воле.

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
13.06.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button