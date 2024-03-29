Названо кращі смартфонів березня, які продаються в Україні

Редакція GSMinfo склала добірку з чотирьох найкращих смартфонів, які надійшли в продаж в Україні в березні 2024 року.

Добірку відкриває Samsung Galaxy A55, який отримав вперше для моделі цієї лінійки плоскі металеві грані. Крім того, в цій моделі було збільшено мінімальний обсяг оперативної до 8 ГБ, а екран було визнано DxOMark найкращим у своїй категорії. Його яскравість досягає 1600 ніт, що більше, ніж у деяких флагманських моделей, і нарівні з торішнім Galaxy S23 Ultra.

На другому місці розташувався Samsung Galaxy A35, що пропонує багато в чому схожий зі старшою моделлю оновлений дизайн, але з використанням пластикових рамок за більш доступною ціною.

У топ-4 також увійшли Poco X6 Pro, що пропонує хороший дисплей і високу продуктивність, і Redmi Note 13 Pro з яскравим екраном і 200-мегапіксельною камерою зі стабілізацією.