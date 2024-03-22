На вас оформили довіреність: нова схема обману українців

Шахраї придумали нові способи вимагання коштів в українців через інтернет.

Одним із найпопулярніших нині способів шахрайства залишаються так звані міфічні нотаріальні довіреності.

“Легенда в тому, що документи потрапили в руки невідомим лиходіям, які з їхньою допомогою нібито знімуть з рахунків людини всі гроші або продадуть її квартиру. Для порятунку майна жертві пропонують піти на випередження – самостійно продати житло та переказати виручені кошти, а заразом і всі свої заощадження на такий собі “безпечний рахунок””, – зазначають фахівці з кібербезпеки.

Не менш популярними засобами здирництва залишаються телефонні дзвінки, а також QR-коди та електронні підписи, які пропонують користувачам переходи на сайти-пустушки або участь у підробках із продажем майна через інтернет.