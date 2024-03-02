Сирський назвав винних у провалах України на сході

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив у своєму Telegram-каналі, що в проблемах українських військ на східному напрямку винні командири бригад.

“Продовжую працювати на східному фронті. Протягом трьох днів стало зрозуміло, чому в разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою одним бригадам вдається стримувати атаки і тримати позиції, а іншим – ні”, – написав Сирський.

За його словами, це насамперед залежить від рівня підготовки командира бригади, його досвіду, а також здатності ухвалювати виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань.

Згідно з повідомленням Сирського, до бригад, де спостерігаються проблеми з підготовкою штабу, їм було відправлено групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.

“В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а його дії і команди безпосередньо створюють загрозу життю і здоров’ю підлеглих, я змушений ухвалювати кадрові рішення”, – написав головком ЗСУ.

До цього британський військовий аналітик Олександр Меркуріс заявляв, що Сирський дуже незадоволений станом справ на фронті, зокрема, у Запорізькій області та під Авдіївкою.