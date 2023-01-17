Українцям не повернуть гроші за зруйноване житло: в Раді вигадали інший спосіб відшкодування

Українці, які внаслідок воєнних дій втратили житло, не отримають грошової компенсації. Натомість їм будуть видавати спеціальні житлові сертифікати як гарантію фінансування покупки нової квартири чи будинку. Зокрема цей сертифікат буде поширюватися на ще не побудоване житло.

Відповідний законопроект зараз саме готують до розгляду у другому читанні. Про це розповів один з керівників «Національної антикризової групи» Тарас Загородній. Він уточнив, що власники знищеного під час війни житла зможуть скористатися однією з наступних опцій:

отримання житла за сертифікатом;

компенсація суми, витраченої громадянином на нове житло.

Що ж стосується пошкодженої нерухомості, то в першому читанні автори документу запропонували виплачувати фінансову компенсацію, яку власник зможе витратити на відновлення свого житла. Та під час підготовки документу до другого читання нардепи змінили свою думку. Вони запропонували відновлення осель українців шляхом надання будматеріалів та компенсації вартості ремонтних робіт.

Загородній також наголосив на необхідності збільшити строк подачі українцями заяв на відшкодування. У законі пропонуються наступні терміни:

під час дії воєнного стану;

протягом року з моменту його скасування.

Причому звертатися за компенсацією буде сам власник зруйнованого чи пошкодженого житла, а не органи місцевої влади.

За що українці отримають компенсацію

Відшкодування громадяни зможуть отримати за нерухомість, яка була пошкоджена або повністю зруйнована з 24 лютого 2022 року та протягом 3 років з моменту скасування в Україні воєнного стану. Йдеться про такі об’єкти нерухомості:

квартири;

будинки садибного типу;

дачні та садові будиночки;

недобудовані житлові об’єкти, зі введеними опорними стінами та зовнішніми конструкціями;

інші види житлової нерухомості.

До речі право на компенсацію матимуть не лише безпосередні власники нерухомості, а й наступні особи:

замовники будівництва чи його інвестори;

спадкоємці об’єктів нерухомості.

Виняток складають люди, що були притягнені до суду за злочини проти основ нацбезпеки чи знаходяться у санкційних списках. Їм на компенсацію від держави розраховувати не варто.