Украинцам не вернут деньги за разрушенное жилье: в Раде придумали другой способ возместить ущерб

Украинцы, которые в результате военных действий потеряли жилье, не получат денежную компенсацию. Вместо этого им будут выдавать специальные жилищные сертификаты как гарантию финансирования покупки новой квартиры или дома. В частности, этот сертификат будет распространяться на еще не построенное жилье.

Соответствующий законопроект сейчас как раз готовят к рассмотрению во втором чтении. Об этом рассказал один из руководителей «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний. Он уточнил, что владельцы уничтоженного во время войны жилья смогут воспользоваться одной из следующих опций:

получение жилья по сертификату;

компенсация суммы, израсходованной гражданином на новое жилье.

Что касается поврежденной недвижимости, то в первом чтении авторы документа предложили выплачивать финансовую компенсацию, которую владелец сможет потратить на восстановление своего жилья. Но при подготовке документа ко второму чтению нардепы изменили свое мнение. Они предложили восстановление домов украинцев путем предоставления стройматериалов и компенсации стоимости ремонтных работ.

Загородний также отметил необходимость увеличить срок подачи украинцами заявлений на возмещение ущерба. В законе предлагаются следующие сроки:

во время действия военного положения;

в течение года с момента его отмены.

Причем обращаться за компенсацией будет сам собственник разрушенного или поврежденного жилья, а не местные органы власти.

За что украинцы получат компенсацию

Возмещение граждане смогут получить за недвижимость, которая была повреждена или полностью разрушена с 24 февраля 2022 года и в течение 3 лет с момента отмены в Украине военного положения. Речь идет о таких объектах недвижимости:

квартиры;

дома усадебного типа;

дачные и садовые домики;

недостроенные жилые объекты с построенными опорными стенами и внешними конструкциями;

другие виды жилой недвижимости.

Кстати, право на компенсацию будут иметь не только непосредственные собственники недвижимости, но и следующие лица:

заказчики строительства или их инвесторы;

наследники объектов недвижимости.

Исключение составят люди, привлечённые к суду за преступления против основ нацбезопасности или находящиеся в санкционных списках. Им на компенсацию от государства рассчитывать не стоит.