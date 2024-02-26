Как создать привлекательный контент в TikTok

Хотя социальные сети существуют уже два десятилетия, фавориты постоянно меняются по мере того, как тенденции приходят и уходят, а на рынок выходят новые платформы.

В последние несколько лет произошел массовый сдвиг в сторону видеоконтента, связанный с ростом популярности TikTok. В результате пользователей стали привлекать яркие и интересные видеоролики в их лентах в социальных сетях.

Но это не просто феномен TikTok: Instagram Reels, Facebook Stories и YouTube Shorts все лучше подходят для представления короткого видеоконтента.

Именно видео теперь имеет больший органический охват, чем изображения, и TikTok создает сообщество увлеченных создателей такого контента. Но как вы можете создать ролики, с которыми будут взаимодействовать тиктокеры, и дать вашему бренду право голоса на платформе? Предлагаем лучшие советы, как сделать ваш контент видимым в TikTok.

Создавайте качественные видео, которые будут расти органично

TikTok предлагает брендам прекрасную возможность для органического роста. Алгоритмы приложения TikTok невероятно эффективны в подборе вашего контента для заинтересованных в нем людей. Если вы создаете хорошие ролики, ориентированные на определенную аудиторию или сообщество, алгоритм предложит им их посмотреть. Это позволит вам увеличивать количество подписчиков, не полагаясь на платную рекламу.

Не забывайте, что ваши видео в первую очередь должны привлекать внимание, поэтому используйте видеоредактор для TikTok VJump, чтобы добавить в них зрелищные переходы и эффекты. Умный алгоритм компенсирует ваши старания по созданию качественного продукта с помощью профессионального редактора видео для Тик Тока.

Предоставляйте оптимальное количество материала

TikTok – это трендовая платформа. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно быть в курсе новых тенденций и грамотно подходить к количеству публикаций. Некоторые тиктокеры делают посты три и более раз в день! Также помните, в какое время лучше публиковать сообщения в TikTok, это должен быть период максимальной активности вашей аудитории.

Планируйте свой контент

Популярность требует планирования. Несмотря на то, что TikTok культивирует спонтанный, неформальный стиль, он по-прежнему вознаграждает высококачественный, тщательно продуманный контент. Помните: иногда лучшая спонтанность – это хорошо спланированная вещь.

Как и в случае с публикациями на других платформах, у вас должен быть календарь или контент-план, чтобы структурировать график публикаций.

Однако имейте в виду, что TikTok быстро развивается, и тренды меняются в зависимости от того, какие темы привлекают внимание. Оставьте место в своем календаре для этих реактивных публикаций и посвятите некоторое время мониторингу тенденций и решению, какие из них резонируют с вашим брендом.