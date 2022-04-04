Через санкції на Росії “зникне” великий стільниковий оператор

Російський оператор зв’язку Tele 2 втратить свій бренд не пізніше, ніж у березні 2023 року. Шведська телекомунікаційна компанія Tele2 AB відмовилася продовжувати ліцензію на нього на новий період.





При цьому компанія вивчає можливості, щоби припинити дію ліцензії ще раніше.

Раніше ЗМІ вже повідомляли, що російський Tele 2 готує ребрендинг. Стверджувалося, що власник бренду повідомив про своє рішення не продовжувати договір.

Станом на 11 березня, за даними СПАРК, оператор зареєстрував понад 20 доменів із назвами, які так чи інакше відсилають до поточного бренду — Т2, T-plus та подібні до них.

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