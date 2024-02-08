40 гривень за куб: на “Єдиних новинах” розповіли про нову ціну на воду

Під час телемарафону “Єдині новини” у вівторок, 6 лютого, експерт з питань житлово-комунального господарства Христина Ненно прокоментувала запропоноване підвищення тарифів на воду до 40 гривень за кубометр, обговоривши його необхідність та обґрунтування.

Вона підкреслила, що заклик до перегляду тарифів є загальнонаціональним, а не обмежується лише Києвом. Існуючі тарифи залишаються незмінними вже 21 рік. Спроби підвищити їх наштовхнулися на негативну реакцію громадськості та втручання уряду, що зупинило цей процес. Вона підкреслила економічні реалії, з якими стикаються водоканали, відкинувши звинувачення в корупції та зосередившись на основних витратах на експлуатацію, таких як паливо, мастильні матеріали та реагенти, необхідні для очищення води, включаючи більш високі стандарти, що вимагаються для питної води.

Вона звернула увагу на старіння інфраструктури, особливо в Києві, де багато зовнішніх водопровідних мереж, які датуються 60-70-80 роками, збігаються з епохою будівництва численних будівель, що призвело до того, що мережам понад 50 років. Ненно також згадав про проблеми, які створюють деякі забудовники, що обходять технічні норми, завдаючи шкоди існуючим мережам, на відміну від відповідальних забудовників, які не тільки дотримуються стандартів, але й модернізують старі системи під час будівництва.

Крім того, Ненно торкнулася економічних факторів, що впливають на необхідність підвищення тарифів, таких як помірне зростання мінімальної заробітної плати, що не приносить безпосередньої вигоди комунальним підприємствам, які активно підтримували та відновлювали системи водопостачання. Крім того, вона відзначила значне зростання вартості електроенергії, яка для цих підприємств зросла майже вдвічі, що посилює фінансовий тиск, який обґрунтовує перегляд тарифів.