НБУ решил «отпустить» валюту: что будет с евро и долларом в обменниках

В Национальном банке все больше склоняются к тому, что пора отпустить курс гривны в свободное плавание. По мнению регулятора, такой шаг укрепит нацвалюту, а также стабилизирует стоимость доллара и евро на внутреннем рынке.





О таких планах НБУ на днях рассказал его глава Кирилл Шевченко. По словам главного банкира страны, в регуляторе уже вполне серьезно рассматривают планы по смягчению части валютных ограничений и возвращению в систему плавающего курса. Таким образом, в Нацбанке хотят повысить стабильность нацвалюты. Что касается курса доллара и евро – они будут регулироваться исключительно инструментами рынка, как это было до войны.

Но стоит отметить, что возвращение к плавающему курсу – не такое уж простое дело. Для этого нужно, чтобы экономика страны, по крайней мере, частично восстановилась и разрешилась ситуация с критической нехваткой топлива. А до этого момента отпускать курс «на все четыре стороны» слишком рискованно.

Однако над вопросом возобновления поставок топлива в Украине уже работают, и бизнес понемногу восстанавливает свои мощности. Это означает, что в ближайшее время украинцам «решат руки» и позволят хотя бы часть валютных операций. А там и до свободного курса недалеко.

Шевченко также отметил, что сейчас курс валют в обменниках, в частности стоимость доллара не так уж сильно отличается от официального курса. Максимальная стоимость бакса на черном рынке составляет 34,5 грн/долл, тогда как в первый месяц войны неофициальный курс подпрыгнул чуть ли не до 40 грн/долл.

Ослабить давление на валюту НБУ удалось благодаря разрешению на продажу в банках. И хотя на официальную покупку валюты были установлены жесткие ограничения, за месяц такой торговли курс на черном рынке все же успел немного «приземлиться». Еще большее падение неофициального курса эксперт ожидает после отмены нулевого растаможивания. Это поспособствует укреплению гривни и падению спроса на доллар, который может просесть даже до банковской ставки в 32 грн/долл.