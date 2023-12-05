Є 15 днів: для ВПО змінили правила надання допомоги

Україна оновила свою політику щодо фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Тепер ВПО, які повертаються з-за кордону, мають право звернутися за допомогою через 15 робочих днів після повернення.

Крім того, особи, які постраждали від повторного переміщення у зв’язку з обов’язковою евакуацією після 01.08.2023, які раніше отримували виплати, мають право на додатковий шестимісячний період виплат. Ця інформація була оприлюднена на Урядовому порталі.

Крім того, переселенцям гарантується отримання виплат через три місяці після закінчення бойових дій або тимчасової окупації в місцях їхнього попереднього проживання.

Також було підкреслено, що певні громадяни України мають право на фінансову підтримку від УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців). Ця допомога спрямована на тих, хто ще не отримав міжнародної допомоги. Грошова допомога розподіляється на три місяці, і є можливість отримати одноразову виплату в розмірі 2220 гривень на підготовку до зими. При цьому сукупний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 5400 гривень.