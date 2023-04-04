Растущая Луна принесет беду: каким знакам зодиака стоит ее опасаться

В апреле нас ждет два периода роста месяца. Первый из них завершится уже сегодня 5 апреля. А вот второй еще впереди. Он продлится с 21 по 30 апреля.

Эта фаза лунного цикла может принести целый ряд проблем в жизни трех зодиакальных знаков. Для Тельцов, Дев и Весов период роста Луны превратится в самый настоящий ночной кошмар. Неудачи будут преследовать их на каждом шагу, не давая ни минуты покоя.

Телец

Период до полнолуния станет для Тельцов решающим. Представителей знака ждут важные изменения, которые, несмотря ни на что, пройдут без их активного участия. Все, что требуется от Тельцов в это сложное время – не привлекать к себе лишнего внимания и быть «тише воды ниже травы». Иначе беды не избежать.

Особенно астрологи акцентируют внимание та том, чтобы в период с 21 по 30 апреля Тельцы никуда не выезжали. Смена места пребывания подвергнет их опасности. Уроженцы знака не будут чувствовать себя уверенно и могут не справиться с проблемами, которые застигнут их врасплох.

Дева

Девы во время растущей Луны могут столкнуться с проблемами финансового характера. Астрологи советуют им позаботиться о сбережениях. Не стоит тратить большие суммы на вещи, без которых можно обойтись. Также не рекомендуют Девам брать кредит или занимать деньги знакомым.

Еще одной угрозой для бюджета Дев могут стать мошенники. Поэтому им нужно насторожится и ни в коем случае не терять бдительности.

Весы

Планы Весов на фоне растущей Луны рассыпятся в прах. Однако паника и отчаянные попытки все исправить здесь не помогут, а наоборот – только усугубят ситуацию.

Если что-то не получается, не нужно делать это через силу. Весам советуют отвлечься и заняться рутинными делами. А запланированные ранее задачи перенести на лучшие времена.