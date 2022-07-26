В Україні працівників можна буде звільняти без причини: навіть профспілка не зможе нічого вдіяти

Після ухвалення Верховною Радою законопроекту №5371, українські роботодавці зможуть встановлювати власні правила роби для своїх підлеглих. А тих, кого не влаштують нові умови, можна буде звільнити без жодної суттєвої причини. Як змінить трудове законодавство України новий документ та чим це загрожує найманим працівникам.





Отож згідно з нормами щойно затвердженого депутатами закону, більшість підприємств із кількістю працівників до 250 чоловік, зможуть укладати з ними індивідуальні договори. В такому договорі роботодавець матиме право прописати фактично будь які умови праці, які лише забажає. Зокрема запропонувати кандидату роботу в непідходящому для його виду діяльності приміщенні або за ненормованим графіком.

Та головна зміна, впроваджена законом №5371 – це надання керівнику компанії права звільняти працівника без конкретної причини та згоди профспілки. Тобто роботодавець отримує повну владу над своїм підлеглим, а той фактично стає беззахисним перед свавіллям керівника.

Як зазначила у пояснювальний записці авторка законопроекту, депутатка від «Слуги народу» Галина Третякова, запропоновані зміни мають на меті підтримати вітчизняний бізнес. Адже спрощення кадрової політики зробить діяльність підприємств більш ефективною.

Керівники зможуть без перешкод звільняти працівників, що не достатньо добре виконують свої обов’язки та наймати більш підходящих кандидатів. При цьому їм не доведеться витрачати час та гроші на вирішення бюрократичних питань, оформлення паперів, сплату компенсацій за скорочення працівників тощо.

Але те, що добре для бізнесу, стане справжньою проблемою для найманих працівників. Захистити від звільнення їх тепер не зможуть навіть профспільки, які з самого початку виступали проти згаданого закону та були вкрай обурені його ухваленням. Не догодивши начальнику, співробітник ризикує миттєво опинитися на вулиці без жодних компенсацій та гарантій.

Проте є і хороша новина: закон діятиме лише до відміни військового стану в Україні. Він є свого роду антикризовим заходом, який повинен посприяти відновленню українського бізнесу. Хоча навіть така благородна мета навряд втішить українців, які завдяки цьому закону залишаться без роботи.