Міняють з 1 січня: що зміниться для українців з нового року

Для українців оголосили про зміни, які запроваджують з 1 січня 2024 року. Інформацією про нововведення розкрило Міністерство соціальної політики.

Український уряд запровадив реформи для спрощення призначення соціальних стипендій та соціальної допомоги.

З 1 січня 2024 року студенти закладів професійної та вищої освіти, які були затримані, ув’язнені або іншим чином позбавлені волі внаслідок військової агресії Росії проти України, а також їхні діти матимуть право на отримання соціальних стипендій.

Процес отримання стипендій для дітей учасників бойових дій став більш ефективним завдяки скороченню необхідного пакету документів.

Крім того, уряд спростив процес надання соціальної допомоги для окремих груп населення, зокрема:

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.

Особи, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю.

У разі втрати необхідних паперових документів органи соціального захисту населення відтепер прийматимуть скан-копії виписок з актів огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або медичного висновку щодо дитини з інвалідністю.

Ці зміни пов’язані зі збільшенням випадків втрати документів під час воєнного стану, що перешкоджало призначенню державної соціальної допомоги. Міністерство соціальної політики запровадило ці зміни як практичне рішення для пом’якшення цих проблем.