Более 20 тысяч в месяц: украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты

В Украине наметилась заметная тенденция, когда работодатели повышают зарплаты, причем существенно: темпы повышения превышают уровень инфляции. Такая тенденция, как сообщает Национальный банк, связана прежде всего с дефицитом кадров, вызванным структурными изменениями на рынке труда, возникшими вследствие полномасштабной войны, которая продолжается в стране. Это привело к трудностям в подборе соответствующих кандидатов на различные должности.

По данным Национального банка, хотя рынок труда постепенно восстанавливается, а уровень безработицы медленно снижается, вызовы остаются. В частности, согласно опросам бизнеса, острую нехватку кадров испытывают строительная и перерабатывающая отрасли.

Национальный банк ожидает, что продолжающееся восстановление экономики и постоянный дефицит кадров будут заставлять бизнес постоянно повышать заработные платы. В ближайшие годы прогнозируется, что заработная плата в Украине будет расти как в номинальном, так и в реальном выражении, хотя этот рост будет разным в разных секторах из-за структурных искажений, о которых говорилось выше.

В перспективе до 2024 года украинцам обещают повышение заработной платы. Государственный бюджет, принятый Верховной Радой, прогнозирует среднюю заработную плату на уровне 21 800 грн на этот год. Эта цифра является значительным скачком по сравнению со средней заработной платой в 17 176 грн, зафиксированной во втором квартале 2023 года. Таким образом, украинцы могут ожидать роста средней заработной платы более чем на 4 600 грн в следующем году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил эти ожидания роста заработной платы, прогнозируя, что средняя зарплата вырастет до 21 800 грн. Кроме того, Государственный комитет статистики отметил, что во втором квартале 2023 года (апрель-июнь) средняя заработная плата в экономике Украины составила 17 176 грн, продемонстрировав существенный рост по сравнению с 15 436 грн в первом квартале (январь-март). Эти данные подчеркивают положительную тенденцию к росту заработной платы, что позволяет говорить о восстановлении экономики в сложные времена.