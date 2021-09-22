Платіть або йдіть до терміналу: Ощадбанк відмовляє в обслуговуванні клієнтам

Свавілля у фінансових установах України на жаль вже давно стало нормою. Проте в останні місяці найбільше скарг від клієнтів отримував все ж ПриватБанк. Неякісне обслуговування, самовільне блокування карток і закриття рахунків – Офіційний сайт мінфіну ледь не щодня поповнювався гнівними коментарями щодо сервісу в державному банку.





Та цього тижня героєм банківської хроніки стала інша державна фінустанова, а саме Ощадбанк. Одна з клієнток банку потрапила у вкрай неприємну ситуацію. Жінка звернулася до касирки із проханням прийняти оплату за отриманий закордонний паспорт. Однак працівниця банку відмовилася обслужити клієнтку через неоплачену страховку.

Своє обурення українка висловила на одному із державних профільних сайтів, особливо акцентуючи увагу на тому, що без оплаченої страховки у банку взагалі відмовляються проводити будь-які операції.

«Сьогодні прийшла в банк, щоб заплатити за закордонний паспорт. А касирка мені каже: «заплатіть за страховку, або йдіть до терміналу». Кілька тижнів тому сталося те саме: прийшла оплатити штраф, а мені відмовили. Здається Ощад просто користується ситуацією, бо більше банків поблизу немає», – зазначила обурена клієнтка.

У відповідь на таку заяву прес-служба державного банку запевнила жінку, що страхування не є обов’язковим. Адміністрація Ощаду вибачилася перед клієнткою, обіцяючи провести розмову зі своєю працівницею, та подякувала за вчасний сигнал про порушення. Не зважаючи на те, що конфлікт було вирішено мирно, репутація державного банку таки зазнала непоправної шкоди.

Нагадаємо, що минулого тижня Ощадбанк також не сходив із перших шпальт. Антимонопольний комітет України оштрафував фінансову установу на кругленьку суму – 13,8 мільйона гривень. Виявляється Ощадбанк без дозволу придбав цілий комплекс будівель «Рибний ярмарок», а також споруди для виробництва та зберігання харчових продуктів для ТОВ «Логістик-центр «Скандинавія».