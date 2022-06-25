Переломний момент: мольфарка розповіла, коли закінчиться «гаряча» фаза війни

Перемога України у війні з росією є беззаперечною, та шлях до цієї перемоги буде не з легких. Влітку ситуація на всіх ділянках фронту загостриться. Але ЗСУ зможуть вистояти і вже на початку осені «гаряча» фаза війни залишиться у минулому так само, як і літня спека.





Таке пророцтво щодо майбутніх подій у війні з окупантами дала карпатська мольфарка та фіналістка проекту «Битва екстрасенсів» Магдалена Мочіовські. Вона стверджує, що вже на початку осені всі українські території які зараз знаходяться під контролем ворога, будуть звільнені силами ЗСУ. Владу України над Донбасом та Херсоном буде відновлено, а ворога вдасться відтіснити аж до самих кордонів із росією.

Провидиця зазначила, що українці – надзвичайно сильна нація і зломити їхній дух окупантам точно не під силу. Тож перемога однозначно буде за нами.

За її словами, вирішальним моментом у війні стане кінець літа та початок осені. У цей час українські захисники повністю візьмуть ситуацію на усіх ділянках фронту під свій контроль та зможуть переломити хід війни. Беззаперечна первага України на полі бою змусить увесь світ просити Путіна врешті сісти за стіл переговорів. А в очільника орків просто не буде іншого виходу, адже він опиниться у глухому куті.

Сприятливий прогноз дала Магдалена Мочіовські і стовосно Криму. Вона зазначила, що півострів врешті решт таки повернеться до складу України. Але в які терміни це станеться, мольфарка поки що не впевнена.

Натомість відомий український астролог Дмитро Уранус очікує, що переговори із Кримського питання почнуться вже навесні 2023 року. Щоправда як довго триватиме цей процес він також не наважується стверджувати. Єдине, в чому на 100% впевнений провидець: воювати за Крим українцям доведеться виключно на дипломатичному фронті.