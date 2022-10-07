Викрито схеми аферистів, які пропонують роботу у Польщі
Викрито нову шахрайську схему, через яку обманювали людей. Українцям пропонували працевлаштування у Польщі, а насправді просто кидали громадян на гроші. Після 24 лютого мільйони людей виїхали з країни: хтось у статусі біженця, хтось на заробітки. Аферисти вирішили скористатися цією нагодою та збагачувались на горі людей.
Шахрайська схема виглядає наступним чином: аферисти беруть гроші за оформлення документів, іноді навіть допомагають виїхати в Польщу, але потім обривають будь-який зв’язок. Також можуть просити внести оплату, щоб потрапити на роботу із гарним рівнем зарплатні. Бувають випадки, коли пропонують одну роботу й оплату, а після прибуття влаштовують на зовсім інше місце.
Щоб не потрапити до цих тенет, громадяни мають знати наступне:
- У Польщі для українців діє спрощений процес приймання на роботу.
- Працевлаштування не передбачає жодних внесків та додаткової оплати від громадян.
- Якщо потрібно оформити робочу візу, роботодавець надає спеціальне запрошення, вартість якого приблизно 700 гривень.
- Іноді роботодавець може взяти з людини 50 злотих завдатку, й повертає гроші після працевлаштування.
Обов’язково потрібно перевіряти фірму, яка надає послуги з працевлаштування. Можна пошукати інформацію в інтернеті. Дуже важливо читати умови трудового договору. Якщо зарплатня вища середнього рівня на подібній вакансії, скоріш за все — це одна із шахрайських схем. Вивчіть ринок праці у Польщі та дізнайтесь мінімальний і середній рівень зарплат.
Найбезпечніший пошук роботи — у службах працевлаштування у Польщі. Тому краще спочатку туди приїхати, заселитись і піти до місцевих органів самоврядування та соціального захисту. Там можна отримати інформацію щодо актуальних вакансій та заробітної платні.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter