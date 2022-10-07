Викрито схеми аферистів, які пропонують роботу у Польщі

Викрито нову шахрайську схему, через яку обманювали людей. Українцям пропонували працевлаштування у Польщі, а насправді просто кидали громадян на гроші. Після 24 лютого мільйони людей виїхали з країни: хтось у статусі біженця, хтось на заробітки. Аферисти вирішили скористатися цією нагодою та збагачувались на горі людей.

Шахрайська схема виглядає наступним чином: аферисти беруть гроші за оформлення документів, іноді навіть допомагають виїхати в Польщу, але потім обривають будь-який зв’язок. Також можуть просити внести оплату, щоб потрапити на роботу із гарним рівнем зарплатні. Бувають випадки, коли пропонують одну роботу й оплату, а після прибуття влаштовують на зовсім інше місце.

Щоб не потрапити до цих тенет, громадяни мають знати наступне:

У Польщі для українців діє спрощений процес приймання на роботу. Працевлаштування не передбачає жодних внесків та додаткової оплати від громадян. Якщо потрібно оформити робочу візу, роботодавець надає спеціальне запрошення, вартість якого приблизно 700 гривень. Іноді роботодавець може взяти з людини 50 злотих завдатку, й повертає гроші після працевлаштування.

Обов’язково потрібно перевіряти фірму, яка надає послуги з працевлаштування. Можна пошукати інформацію в інтернеті. Дуже важливо читати умови трудового договору. Якщо зарплатня вища середнього рівня на подібній вакансії, скоріш за все — це одна із шахрайських схем. Вивчіть ринок праці у Польщі та дізнайтесь мінімальний і середній рівень зарплат.

Найбезпечніший пошук роботи — у службах працевлаштування у Польщі. Тому краще спочатку туди приїхати, заселитись і піти до місцевих органів самоврядування та соціального захисту. Там можна отримати інформацію щодо актуальних вакансій та заробітної платні.