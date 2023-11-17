Стосується всіх покупців квартир: в Мін’юсті попередили про важливе нововведення

В Україні потенційні покупці квартир тепер можуть легко отримати доступ до інформації про об’єкти незавершеного будівництва, не виходячи з дому, як оголосило Міністерство юстиції. Ця ініціатива має на меті посилити захист покупців, гарантуючи, що забудовники не зможуть продавати квартири, поки вони не будуть зареєстровані в Міністерстві юстиції.

Зацікавлені особи можуть відвідати веб-сайт Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДСБ), щоб зібрати необхідні дані про своє майбутнє житло. Ця платформа дозволяє користувачам перевірити законність забудовника на здійснення будівельної діяльності та ознайомитися з різними документами, пов’язаними з проектом, включаючи будівельні плани, містобудівні умови та обмеження.

Для отримання вичерпної інформації Мінрегіонбуд радить перевіряти кілька ключових розділів:

Договір про організацію будівництва та фінансування: Цей розділ дає уявлення про фінансові домовленості та організаційну структуру будівельного проекту. Інформація про визначення гарантійної частки та розподіл прав: Тут покупці можуть дізнатися про гарантії, надані забудовником, і про те, як розподіляються права в проекті. Заява про реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: Цей важливий крок передбачає реєстрацію права власності, що закріплює юридичне право покупця на квартиру.

Цей впорядкований процес не лише робить інформацію легкодоступною, але й додає рівень безпеки для покупців, забезпечуючи прозорість та підзвітність у будівельному секторі.