RTX 5090 отримає GDDR7 із 384-розрядною шиною

Авторитетний інсайдер під ніком kopite7kimi поділився на свій сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter) інформацією про майбутню флагманську відеокарту Nvidia GeForce RTX 5090.

Згідно з джерелом, нова відеокарта отримає відеопам’ять нового покоління GDDR7 із 384-розрядною шиною. Швидкість передачі даних по цій шині може досягати 1,5 ТБ/с, що на 50% перевищує можливості актуальної RTX 4090. Однак тактова частота відеопам’яті GDDR7, за чутками, буде нижчою, ніж у GDDR6X.

З чуток, GeForce RTX 5090 працюватиме на базі графічного процесора GB202 з архітектурою Blackwell. Цей GPU має 192 виконавчі блоки, що відповідає 24567 ядрам CUDA, однак не виключено, що Nvidia знизить цей показник до релізу. Наприклад, у RTX 4090 не використовується весь ресурс чипа AD102.

Передбачається, що Nvidia має намір використовувати архітектуру Blackwell як для нових спеціалізованих прискорювачів, так і для ігрових відеокарт. Найімовірніше, GPU матимуть різну конфігурацію залежно від сегмента.

Дата анонсу серії GeForce RTX 50 і кількість моделей у лінійці поки не розкриваються.