США почне передавати Україні “скромніші” партії військової допомоги

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр оголосила про модифікацію військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів після скорочення асигнувань Конгресом.

Жан-П’єр відмітила про перехід до постачання Україні більш скромних партій військового спорядження зі складів Міністерства оборони. Мета полягає в тому, щоб збільшити стійкість підтримки України з боку США в умовах триваючих конфліктів.

Вона наголосила на важливості схвалення Конгресом запропонованого Президентом Джо Байденом пакету фінансування у розмірі 60 мільярдів доларів для посилення відданості Сполучених Штатів справі України.

За останніми повідомленнями, майбутній пакет американської допомоги Україні включатиме основні бойові засоби, такі як боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS та систем протиповітряної оборони NASAMS. Допомога також включатиме артилерійські боєприпаси, протитанкові системи, ракети AIM-9M класу “повітря-повітря”, переносні ракетні комплекси Stinger та Javelin, а також артилерійські снаряди різних калібрів, протитанкові ракетні снаряди TOW, три мільйони набоїв для стрілецької зброї та прилади нічного бачення. Крім того, підтримка охоплюватиме закупівлю теплового одягу та засобів боротьби з безпілотниками.