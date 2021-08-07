В Україні запрацює новий тариф на електрику з низькою ціною

Владна верхівка лише за крок до погодження нових тарифів на світло. Остаточне рішення ще не прийняте. Однак Міністерство енергетики вже підготувало до розгляду нову постанову, за якою кіловат електрики для українців коштуватиме всього 1,44 грн.





Новий пільговий тариф, що знизить витрати споживачів на 24 коп. за кіловат, планують встановити для усіх домогосподарств без виключень. Тобто користувачів не будуть ділити на категорії за обсягами споживання ресурсу, як це планувалося раніше. Згідно із даними, вказаними у постанові Міненергетики, тариф буде чинним до 30 квітня наступного року.

Рішення про зниження тарифів видається не надто логічним, з огляду на здорожчання ресурсу та величезні борги українських енергетичних компаній. Та у профільному міністерстві знайшли тимчасовий вихід з положення, що склалося. Зниження тарифів було вирішено профінансувати коштом державних компаній-постачальників «Укргідроенерго» та «Енергоатом». Для цих цілей планується залучити кошти, що мали б бути використані на ремонт та реконструкцію ліній електропередач.

Таким чином «Укргідроенерго» продаватиме свій ресурс за ціною 1 коп. за кіловат, а «Енергоатом» – по ставці 15 коп. за кіловат. Натомість усі місцеві енергокомпанії будуть змушені компенсовувати різницю між ринковою ціною та пільговою ставкою для населення за рахунок грошей, виручених із власних інвестиційних програм.

Кілька днів тому, 4 серпня, в засобах масової інформації вже з’являлася новина про можливе зниження тарифу до 1,2 грн за одиницю енергії. Зокрема можливість встановлення такої низької ціни пояснювали наявністю коштів, заощаджених на ремонті енергетичної інфраструктури – трансформаторів, електромереж та підстанцій. Проте рішення не було прийняте урядом, тож ціна залишилася на попередньому рівні – 1,68 грн за кВт*год.

Ще одним варіантом тарифної політики уряду 5 серпня назвали збереження поточного ПСО (положення про спецобов’язки) до 30 квітня 2022 року.