Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Сегодня, 5 мая, начало дня будет удачным, мы полны энергии и успеем сделать много дел. Во второй половине дня наши ресурсы заметно иссякнут. Лучше переключиться на что-то новое и интересное. Удачное время для учебы и саморазвития.

♈ Овны

Слово дня – проницательность. Сейчас вы как никто другой можете вникнуть в самую суть проблем и важных вопросов. Полезно фильтровать информацию – сейчас будет великое множество фэйков.

Разговаривать тоже лучше начистоту, без каких-либо намеков, или вас совершенно не поймут. Не расслабляйтесь вечером – дома вас ждет много сложных проблем и хлопот.

Космический совет: ждите удачных совпадений, некоторые события изменят вашу жизнь.

♉ Тельцы

Включайте на полную мощность свое критическое мышление – только оно поможет вам отделить верные новости от фэйковых. Тем более, что информации будет очень много, и вы рискуете принять неверные решения.

Разговоры сегодня будут идти как по маслу, но единственное – не стоит говорить намеками, ведь сейчас их никто не поймет. Вечером не стоит сбавлять обороты – дома будет много дел и проблем.

Космический совет: трудоголизм вещь хорошая, но отдохните наконец, вы заслужили

♊ Близнецы

Завязывайте нужные контакты и разговаривайте со всеми начистоту – от этого сейчас зависит ваша карьера. Но отбросьте подальше намеки – их сегодня никто не поймет. В этот день вы рискуете утонуть в мире новостей.

Так что лучше фильтровать их, иначе вы можете принять неверные решения. Не стоит сбавлять обороты к вечеру – дома вас ждут дела и заботы.

Космический совет: чувствуется напряг в отношениях со второй половинкой, будьте мягче и деликатнее

♋ Раки

Высказывайте все, что думаете – сегодня можно. Вас поймут и даже дадут верный совет. Но также стоит чаще прислушиваться к интуиции – она будет говорить только правильные вещи.

Поток новостей может сбить вас с ног, и чтобы этого не произошло, фильтруйте услышанное. Обязательно отдайте в этот день долги, иначе позже они могут стать серьезными проблемами.

Космический совет: творческие идеи сегодня будут рождаться в вашей голове, займитесь их развитием.

♌ Львы

Сегодня вы можете захлебнуться в море новостей, и чтобы этого не случилось, фильтруйте информацию. Ваша интуиция работает на все сто процентов, так что чаще прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Именно он подскажет, с кем стоит общаться, а от кого лучше держаться подальше. Не бойтесь признаться в чем-то своим близким – они поймут и даже дадут ценный совет.

Космический совет: вы стали слишком недоверчивы, это может испортить ваши отношения с окружающими, будьте более открытыми.

♍ Девы

Все тайное рано или поздно станет явным – помните об этом, скрывая что-то от близких. Возможно, именно им вы и можете довериться.

Думайте о своей цели, не сворачивайте с пути и надейтесь на лучшее – вы доберетесь до своей мечты, просто вам нужно больше времени. Намеки сегодня поймут не все, так что говорите открыто, чтобы добиться того, что вам нужно.

Космический совет: наберитесь терпения, день будет непростой, не поддавайтесь мечтаниям.

♎ Весы

Похоже, вы слишком мало времени проводите с семьей – это нужно исправлять. Уделите свой вечер близким и любимым – они оценят. С информацией сегодня стоит быть осторожнее – она стекается к вам из разных источников.

Так что фильтруйте все, что услышите, ведь риск принять неверное решение невероятно велик. Можно заглянуть в будущее одним глазком – через карты Таро или гороскопы на завтра.

Космический совет: вас ждет эмоциональный подъем, завершите все начатые дела, начните все с чистого листа.

♏ Скорпионы

Поговорите начистоту с теми, кому уже давно хотите что-то высказать – для этого пришло самое подходящее время. Но стоит быть осторожнее в словах и действиях, чтобы лишний раз не обидеть собеседника.

Информация будет стекаться к вам из великого множества каналов. Фильтруйте ее, ведь сейчас от того, что вы услышите, зависят ваши решения и будущее в целом.

Космический совет: возможны мелкие конфликты, но не переживайте, они не будут иметь серьезных последствий.

♐ Стрельцы

Рекламируя свои идеи, убедитесь, что они интересны в этом кругу, иначе потеряете время зря. Информации будет великое множество, поэтому очень мудро фильтровать то, что вы слышите – новости могут повести вас по неверному пути.

Но не бойтесь общаться – сейчас вы сможете заговорить зубы любому. Отличный день, чтобы рефлексировать, но стоит быть осторожнее – вы можете скатиться в самобичевание.

Космический совет: расставьте приоритеты правильно, не спешите с окончательным выбором.

♑ Козероги

Рефлексируя, очень важно не уйти в самобичевание, иначе весь день – насмарку. Так что не ругайте себя, а попытайтесь больше не совершать таких ошибок. Новости в этот день могут завести вас не туда, поэтому фильтруйте информацию.

А вот важные дела сегодня лучше не трогать – сейчас вы не так внимательны. Переложите их на другой день, когда тенденции сменятся.

Космический совет: отличное время для творчества и нестандартных задач.

♒ Водолеи

Информации будет ну очень много, но не стоит принимать все за чистую монету. Фильтруйте то, что слышите, чтобы не принять рискованное или глупое решение.

Внутренний голос тоже буде помогать читать между строк и вскрывать подтекст новостей – прислушивайтесь к нему. На работе тоже стоит быть внимательнее – риск совершить ошибку, которую будет сложно исправить, очень велик.

Космический совет: встретьтесь со старыми знакомыми, у них есть полезная и интересная для вас информация.

♊ Рыбы

Самое ценное в жизни, конечно, близкие люди. Сегодня им стоит уделить побольше внимания. Возможно, кому-то потребуется помощь или совет – не отказывайте. В этот день стоит попросить прощения и простить самому.

Очиститься от обид и негатива – полезное для души и тела дело. К вечеру не стоит сбавлять обороты – работы и забот будет великое множество.

Космический совет: не переживайте, трудности случаются у всех, это вполне нормально.