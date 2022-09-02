Долар по 50 та здорожчання електрики: прогноз від мінекономіки на 2023 рік

Прогноз від Міністерства економіки на 2023 рік здивував багатьма сюрпризами: приємними й не дуже. З хорошого: рівень середньої заробітної плати, він зросте до 18 500 гривень. Також очікується зростання ВВП на 4,3%. Але рік все одно буде тяжким.





Ситуація із ВВП також складна. Не дивлячись на те, що він зросте, у 2022 році показник скоротився на 33,2%. Росту цін не уникнути. Ціни на електроніку можуть вирости на 50%. У макропрогнозі рівень інфляції у новому році зросте до 30,6%, що на 8,4% вище ніж у 2022 році. Очікуваний рівень безробіття 28,2%.

Прогнози щодо курсу валют більш оптимістичні. Так більшу частину року за словами економістів гривня міцно триматиметься. Припускають, що ціна за долар на фінансовому ринкові буде 42 гривні. Але ближче до зими гривня може похитнутися, а долар зросте до 50 грн.

На базі цього прогнозу буде складено бюджет на рік. Його уряд має внести до парламенту не пізніше 15 вересня 2022 року (згідно із чинним Бюджетним кодексом України).

Експерти запевняють, українцям не потрібно здіймати паніку. У реальному житті прогнози макроекономістів збуваються дуже рідко. Вони потрібні лише для того, щоб в уряді могли зробити розрахунки доходів та видатків та скласти текст нового бюджету.

Закликають не вірити й російським пропагандистам. Дефолту гривні не буде. Такі інформаційні закиди роблять, щоб розхитати настрої всередині України. Покращити ситуацію зможе перемога України у війні із Росією. Тому все, що залишається українцям — довіритись ЗСУ та головнокомандувачу.