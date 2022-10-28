В українців відмовляються приймати долари: з якими купюрами не слід іти в обмінники

Намагаючись покласти гроші на свій валютний рахунок через термінал ПриватБанку, українка потрапила у вкрай неприємну ситуацію. Спершу банківська машина «з’їла» її гроші. А коли втрачену банкноту номіналом $100 все ж вдалося повернути, жінка не змогла ані поповнити нею рахунок, ані обміняти на гривні.

Про це клієнтка Привату написала на профільному форумі Мінфіну. Все почалося зі збою в роботі терміналу, який завис під час прийому готівки і не зарахував на рахунок $100. Обурена українка одразу ж зателефонувала до служби підтримки банку і оформила заявку на повернення коштів. Проте того ж дня отримала негативну відповідь.

У Приваті жінці сказали, що збою в роботі даного терміналу виявлено не було. Тож вона одразу оформила повторну заявку, після якої працівники банку провели інкасацію і вилучили з терміналу втрачені $100 клієнтки. Однак купюру власниці так і не повернули. Натомість її передали до Національного банку для проведення експертизи.

Перевірка банкноти тривала 9 місяців, після чого злощасні $100 таки віддали власниці. Але поповнити нею рахунок чи бодай обміняти на гривні українка так і не змогла. Начальник відділення ПриватБанку запевнив її, що купюру обміняють в звичайному обміннику з комісією 10% за зношеність. В самому ж Приваті такі гроші прийняти не можуть. Та наразі цю купюру відмовилися приймати вже у кількох обмінниках а її власниця майже втратила надію хоч якось реалізувати свої гроші.

Яку валюту можуть не прийняти?

Останнім часом в банках та обмінниках України клієнтам досить часто відмовляють у прийомі чи обміні іноземних купюр. «Забракувати» можуть такі грошові знаки:

зношені;

порвані;

з плямами фарби, чорнила, жиру;

з надписами;

з проколами;

зі слідами горіння.

При цьому, за правилами НБУ, фінансові установи зобов’язані приймати купюри з надписами до 200 мм, розривами до 3 мм та проколами до 1 мм в діаметрі. Що ж стосується плям, то вони не повинні займати більше 20% площі банкноти.