В Україні мобілізують все більше чоловіків: що відбувається

В Україні невпинно зростають темпи мобілізації. До лав ЗСУ призивають все більше чоловіків, і на це є вагомі причини. Чому ж наше військо так відчайдушно потребує поповнення?

На це питання відповів капітан 103 бригади тероборони Олександр Ганущин. Він заначив, що першою і головною причиною збільшення масштабів мобілізації в Україні є складна ситуація на фронті. Доводиться перекривати втрати та шукати заміну військовим, що були поранені на полі бою.

Ще одна причина посиленого набору кадрів до збройних сил – це збільшення обсягів тяжкого озброєння, що приходить з-за кордону. Потрібні люди, яких можна буде навчити користуватися цією технікою і час на ретельну підготовку таких спеціалістів. А оскільки обсяги озброєння від країн партнерів в майбутньому лише зростатиме, то й людей для управління нею потрібно чимало.

Але й це ще не все. Армія потребує новобранців не лише для керування новою технікою та служби «на нулі», а й для виконання військових завдань у тилу. Адже такі підрозділи збройних сил також відіграють вкрай важливу роль в обороні країни.

Ганущин наголосив, що підвищення темпів мобілізації є наслідком збільшення живої сили противника. В росії також триває загальна мобілізація. Окупанти щодня прекидають на фронт тисячі новобранців. Тож збройні сили України повинні підсилюватися принаймні для того, щоб в гідно обороняти свої позиції, не кажучи вже про наступальні операції.

Військовий пояснив: мобілізація найближчим часом не зменшить «оборотів» і тим більше не припиниться. Тим часом українці, які скаржаться на повсюдну роздачу повісток, мають зрозуміти, що мобілізаційний план повинен бути виконаний. Інакше всі ми можемо завтра прокинутися в іншій країні. А цього допустити аж ніяк не можна.