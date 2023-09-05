ПриватБанк опублікував важливу інформацію для клієнтів з дітьми

Приватбанк виявив, що діти, які користуються банківськими картками “Юніор”, віддають перевагу покупкам через POS-термінали, а не в Інтернеті. За даними державного банку, ці юні власники карток найчастіше користуються ними в продуктових магазинах і супермаркетах, на які припадає 53% усіх транзакцій. На другому місці – кафе (18%), а безготівкові платежі за проїзд у громадському транспорті становлять 16% від загальної кількості транзакцій.

Онлайн-транзакції здебільшого включають поповнення мобільного телефону, перекази з картки на картку та покупки, пов’язані з іграми та розвагами. Станом на вересень 2023 року понад 750 000 дітей віком від 6 до 17 років є активними користувачами платіжних карток Приватбанку, і всі вони мають доступ до мобільного банкінгу через Приват24.

Банк дозволяє будь-якій дитині відкрити рахунок і отримати власну картку, але для цього діти віком від 6 до 14 років повинні відвідувати відділення банку в супроводі одного з батьків.

Ця інформація з’явилася на хвилі фінансового звіту Приватбанку за перше півріччя 2023 року, який показав чистий прибуток у розмірі 29,75 млрд грн. Банк також повідомив про значне збільшення бази бізнес-клієнтів, яка зросла майже на 92 000 до 720 000.