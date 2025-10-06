Жовтень під знаком Сонця: потужні магнітні бурі накриють Землю вже найближчими днями

Вже найближчими днями Землю очікує серія потужних магнітних бур. За прогнозами астрономів, найсильніший геомагнітний шторм припаде на суботу, 11 жовтня. Йому передуватимуть кілька слабших сплесків, а наступні хвилі сонячної активності очікуються 20 та 25 жовтня.

Фахівці зазначають, що геомагнітна обстановка залишатиметься нестабільною майже весь місяць, тож метеочутливим людям варто бути особливо уважними до свого самопочуття. У такі періоди часто виникають головні болі, запаморочення, безсоння, слабкість та підвищена дратівливість.

Крім впливу на організм людини, магнітні бурі можуть позначатися і на роботі техніки — порушення зв’язку, збої у навігаційних системах та супутниках не є рідкістю під час сильних сплесків сонячної активності.

Медики радять у дні магнітних бур уникати стресу, більше відпочивати, пити достатньо води та обмежити вживання кофеїну і алкоголю. Астрономи ж додають: подібні явища — природна частина сонячного циклу, і вони ще раз нагадують, наскільки потужною є енергія нашого світила.

Хоча жовтень обіцяє бути неспокійним, а небо — активним, фахівці запевняють: нічого надзвичайного для Землі не відбудеться, але людям варто підготуватися до кількох «буремних» днів.