Стартувала перевірка лічильників: чи загрожують українцям величезні штрафи

Відповідальність за періодичну повірку газових лічильників несуть місцеві міськ- та облгази, про що детально йдеться у роз’ясненні консультаційного центру “ГазПравда”. Ці підприємства повинні контролювати та інформувати споживачів про необхідність перевірки, тим самим позбавляючи українців від потенційних штрафів за несвоєчасну перевірку.

“Місцеві газові компанії зобов’язані контролювати і проводити ці перевірки. Якщо вони не зв’яжуться з вами про перевірку, то штрафувати вас не будуть”, – пояснили експерти.

Більше того, якщо місцеві газові компанії не проведуть перевірку у встановлений термін, споживачі все одно повинні передати показання лічильників, які залишаться дійсними. Періодичність перевірок залежить від класу лічильника, який зазначений у його технічному паспорті:

Кожні 2 роки для лічильників газу класу 1.0;

Кожні 8 років для лічильників газу класу 1,5.

Аналітики також підкреслили, що витрати на повірку покриває компанія-постачальник, оскільки вони включені до тарифу на розподіл газу.

Раніше юристи попереджали українців про можливі штрафи до 60 000 грн через неналежне опломбування лічильників під час перевірок.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України відновив обов’язкову повірку лічильників газу, води, електроенергії та тепла в умовах воєнного стану. Ті, чиї перевірки прострочені, повинні пройти повірку до кінця липня.