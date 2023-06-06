У ChatGPT з’явилася нова функція

Компанія OpenAI представила для чат-бота ChatGPT нову функцію, що дозволяє користувачам надсилати копії своїх діалогів іншим людям. Про це повідомляє портал ZDNet.

Для того, щоб поділитися “перепискою”, користувачу веб-версії ChatGPT потрібно натиснути на кнопку “Поділитися”, яка розташована в меню списку чатів. Перед генерацією посилання можна також вказати ім’я користувача або зробити чат анонімним.

Отримувач посилання зможе побачити весь діалог користувача з чат-ботом на момент відправлення. Щоб переглянути листування, не обов’язково реєструватися в ChatGPT. Якщо у користувача є свій обліковий запис у чат-боті, то він зможе продовжити діалог, але вже від свого імені.

Також зазначається, що діалог не оновлюється автоматично, якщо користувач продовжує його після надсилання посилання. Щоб поділитися оновленою версією чату, потрібно повторно згенерувати та надіслати нове посилання.

Можливість поділитися чатом доступна користувачам безкоштовного тарифу ChatGPT та платним передплатникам у веб-версії. Очікується, що найближчим часом функція буде інтегрована в клієнт ChatGPT для iOS.