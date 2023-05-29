GF Онлайн курси англійської для підготовки до IELTS: у чому особливості

Існує багато ситуацій, у яких людині може знадобитися сертифікат про складання тесту IELTS – наприклад, під час вступу до іноземного університету або ж для підвищення солідності свого резюме. Але тест цей досить складний і складається одразу з 4 частин – Listening, Reading, Writing і Speaking. Тому сьогодні ми вирішили з’ясувати, чи допоможуть у підготовці до тестування звичайні онлайн курси англійської, чи слід записатися на спеціалізовані, чи взагалі піти на класичні заняття.

Спеціалізовані онлайн курси англійської простіші за звичайні

Усі типи курсів допоможуть вам підготуватися до складання іспиту – адже вони дадуть вам ті знання, які й перевірятиме тест. А тому вибір спрямованості онлайн-занять залежатиме виключно від вашого поточного рівня знань англійської мови:

Якщо ви є новачком, то краще піти на звичайні курси та поступово занурюватися в англійську мову. Перевагою звичайних курсів є неспішний темп роботи та вивчення всіх аспектів мови, без акценту на складанні тесту.

Якщо ви вже добре володієте англійською, тоді для безпосередньої підготовки до тесту слід записатися на спеціалізований онлайн-курс. На заняттях ви практично не будете вчити мову, а почнете одразу готуватися до перевірки знань. Викладач допоможе заточити вже наявні навички безпосередньо під складання іспиту, зокрема розповість про особливості тесту, як проводяться всі 4 його частини, надасть можливість потренуватися.

Таким чином, ми рекомендуємо наступний алгоритм дій: спочатку вчіть мову на звичайних онлайн курсах англійської, а потім беріть спеціалізований курс для підготовки безпосередньо до тестування рівня знань. Адже якщо ви бачите рекламу занять для підготовки до IELTS, значить, на вас чекає дійсно підготовка до тесту, а не вивчення мови з нуля.

Ще одна часта відмінність між звичайними заняттями та спеціалізованими – це інтенсивність. У першому випадку може проводитися лише 2 онлайн-заняття на тиждень, у другому – близько чотирьох з великою кількістю домашніх завдань.

Онлайн-підготовка проти очної

Оскільки під час складання тесту IELTS потрібно особисто контактувати з екзаменаторами, чимало студентів вважають, що і під час підготовки до нього слід відвідувати очні заняття. Однак на практиці метод підготовки не впливає на результати екзаменації. Адже на курсі ви звикнете до одного викладача, а на тесті на вас чекатимуть зовсім незнайомі люди.

На користь онлайн-занять говорять і такі аргументи:

економія часу і грошей – займатися можна вдома, навчання зазвичай коштує дешевше;

можливість навчатися в будь-якій онлайн-школі, незалежно від її місця розташування;

свобода пересувань – пропускати заняття не доведеться, навіть якщо вас відправляють у відрядження.

Сподіваємося, ми допомогли вам визначитися з вибором. Удачі!