Мільйони принтерів перестали працювати через помилку компанії

Американська компанія Hewlett-Packard (HP) визнала, що через зміни у новій версії офіційного програмного забезпечення (ПЗ) мільйони принтерів виробника перестали працювати по всьому світу. Про це повідомляє BleepingComputer .

Користувачі повідомляють, що на пристроях на вбудованому сенсорному екрані відображаються сині екрани з помилками «83C0000B».

Проблеми підтверджені у користувачів із США , Великобританії , Німеччини , Нідерландів , Австралії , Польщі , Нової Зеландії та Франції . В результаті принтери не можуть не лише відображати інформацію, а й друкувати документи, навіть при надсиланні завдання з ПК.

До зачеплених принтерів належать моделі HP OfficeJet 902x, включаючи HP OfficeJet Pro 9022e, HP OfficeJet Pro 9025e, HP OfficeJet Pro 9020e All-in-One, HP OfficeJet Pro 9025e All-in-One.

“Наші команди старанно працюють над усуненням помилки синього екрану, що стосується обмеженої кількості принтерів HP OfficeJet Pro 9020e”, – повідомив представник HP. Він порекомендував клієнтам, які зіткнулися з помилкою, звернутися за допомогою до служби підтримки клієнтів.

При цьому в компанії визнали, що поки HP не має готового вирішення проблеми. В результаті користувачів закликали якнайшвидше відключити принтери від підключення до інтернету, оскільки проблема пов’язана з офіційним оновленням, яке автоматично встановлюється з мережі.