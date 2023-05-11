В Украине обновили правила бронирования работников: обновленная инстуркция

Сегодня тема военной брони для сотрудников, особенно работающих на критически важных предприятиях, имеет первостепенное значение. Со 2 мая 2023 года вступают в силу новые законодательные изменения, о которых “Юридический советник” рассказал на своей странице в Facebook.

Как указано в постановлении Кабинета министров, процесс бронирования военных включает в себя несколько этапов:

Органы государственной власти и другие государственные органы подают списки потенциальных кандидатов в Генеральный штаб Вооруженных сил (включая Службу безопасности Украины (СБУ) и Службу внешней разведки) для проверки и утверждения. Этот процесс не должен превышать пяти рабочих дней. Затем Генеральный штаб Вооруженных сил, СБУ и Служба внешней разведки рассматривают, утверждают и направляют эти списки в Министерство экономики. Этот этап должен быть завершен в течение десяти рабочих дней. Министерство экономики принимает решение о резервировании лиц, годных к военной службе. Этот процесс должен быть завершен в течение максимум пяти рабочих дней. Наконец, лица, годные к военной службе, ставятся на специальный воинский учет территориальным центром призыва и социальной поддержки. Этот последний этап должен быть завершен в течение пяти рабочих дней.

Важно отметить, что право на военную бронь имеют только определенные лица:

Работники органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, если их присутствие необходимо для функционирования этих организаций. Работники предприятий, учреждений и организаций, имеющих мобилизационные задания или заказы, если их работа необходима для выполнения установленных мобилизационных заданий. Лица, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые производят продукцию, выполняют работы или предоставляют услуги, необходимые для нужд Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований. Работники предприятий, учреждений и организаций, которые в особый период признаны важными для функционирования экономики и жизнеобеспечения населения.

Лица, получившие военную бронь, могут рассчитывать на отсрочку от службы по мобилизации на срок до одного года.