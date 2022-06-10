Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июня

На предстоящей неделе у нас будут меняться периоды практичности и мечтательности, прагматичности и сверхчувствительности. В любовной сфере тоже возможны перемены и перепады настроения. Неделя хороша для интеллектуальной деятельности — мышление будет активным и точным.





Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака?

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит крайне энергичная неделя. Ваша активность будет выплескиваться через край и иногда создавать конфликты. А иногда ваше мощное движение вперед будет сметать все на вашем пути и приближать вас к цели. Крайне рекомендуются занятия спортом. Неделя хороша для начала новых проектов, масштабных планов, идей, замыслов.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается любвеобильный период. Время мягкости и гармонии поможет вам раскрыться с эмоциональной стороны, улучшить отношения с окружающими, насладиться проведенным временем и прочувствовать лучшие стороны жизни.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит энергичная неделя. Стоит вам запланировать какое-то дело, и у вас тут же появляется большое количество энергии, помогающей вам двигаться вперед. Неделя очень хороша для начала новых проектов, для того, чтобы оказывать влияние на окружающих в нужном вам направлении.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее напряженная. Конфликты, обиды и раздоры могут омрачить для вас этот период. В перерывах, однако, вы сможете еще больше сблизиться с важными для вас людьми. В целом неделя пройдет с большим возбуждением и подчеркнет важность личных отношений и чувственной сферы.

Лев — гороскоп на неделю

Львам на предстоящей неделе стоит поставить перед собой важные цели. Это поможет максимально реализовать ваш внутренний потенциал, применить все дремлющие в вас энергии. Само движение вперед будет рождать в вас новую волну внутренней энергии. Для эмоциональной сферы и личной жизни неделя неудачная.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит очень гармоничная неделя. Новый виток в сфере отношений, эмоциональное обновление, состояние любви и нежности — все будет приносить вам радость и удовлетворение. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы исцелить старые раны, открыться новым чувствам и отношениям.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит скорее напряженная неделя. Ваши планы и ожидания окажутся чрезмерными и не будут сбываться. Возможны конфликты с окружающими, что будет причинять вам немало беспокойств. Похоже, вам пора отказаться от завышенного самомнения, которое порой просыпается у вас внутри.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя неблагоприятная. Вас будет беспокоить возбуждение в чувственной и эмоциональной сфере и конфликты на этой почве в близких отношениях. Вам следует направить эту энергию в творчество или целенаправленно работать с вашей эмоциональной сферой.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя скорее благоприятная. Особая энергичность и позитивный настрой помогут вам реализовать все ваши планы и амбиции. Вам следует максимально поднять личную планку и безотлагательно действовать для достижения ваших целей. Порой возможны конфликты с окружающими, но они будут относительно легко разрешаться.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя принесет множество конфликтов и препятствий. Могут активизироваться ваши враги и конкуренты. Также вы сами можете испытывать гнев и раздражение. Благоприятный фон в любовной и чувственной сфере будет сглаживать эти сложности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит очень насыщенная неделя. Она идеально подходит для активных действий, постановки больших целей и реализации намеченных планов. Активность, настойчивость и энергичность буду очень помогать вам в деловой сфере. Для любовной сферы неделя неудачная.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя благоприятная. У вас продолжается период мягкости и нежности, который поможет раскрыть ваши лучшие качества: доверие, доброту, сострадание. Используйте эту неделю, чтобы улучшить отношения с близкими, заниматься творчеством, воспевать окружающую красоту.